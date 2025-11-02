سیالکوٹ:لاکھوں کی ڈکیتی کا ڈرامہ بے نقاب ، ملزم گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ کوٹلی لوہاراں پولیس کی بروقت کارروائی ، جھوٹی واردات کا ڈرامہ بے نقاب، ملزم گرفتار کرلیا گیا۔ملووال کے رہائشی سبط الحسن نے 15 پر کال کر کے اطلاع دی کہ گجر ٹائون کے قریب دو موٹر سائیکل سوار وں نے اسلحہ کے زور پر اس سے دو لاکھ 75 ہزار روپے لوٹ لئے ہیں۔
تھانہ کوٹلی لوہاراں پولیس موقع پر پہنچی مگر حالات مشکوک پائے گئے ۔ پولیس ٹیم کی پیشہ ورانہ مہارت اور انٹیروگیشن کے نتیجے میں ملزم سبط الحسن نے موقع پر ہی انکشاف کر دیا کہ وہ ایک کمپنی میں بطور سیلز مین کام کرتا ہے ، کمپنی کی رقم خود ہڑپ کرنے کیلئے ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا۔ ڈی پی او فیصل شہزاد کا کہنا ہے کہ 15 پر جھوٹی اطلاع دینا اور اداروں کے وقت و وسائل ضائع کرنا قابل سزا جرم ہے جس پر قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔