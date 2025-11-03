صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب پولیس :فضائی آلودگی پر 46لاکھ کے جرمانے

  • جرم و سزا کی دنیا
انسدادِ سموگ کریک ڈاؤن جاری،27مقدمات درج، قانون شکن گرفتار

لاہور (کرائم رپورٹر )پنجاب پولیس کی سموگ، فضائی آلودگی کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کیلئے کارروائیاں جاری،گزشتہ 24گھنٹوں میں لاہور سمیت مختلف اضلاع میں انسدادِسموگ کریک ڈاؤن کے دوران 27 مقدمات درج، قانون شکن گرفتار کرلئے گئے ۔ کارروائیوں میں 1792افراد کو 46لاکھ سے زائدکے جرمانے کیے گئے جبکہ 13افراد کو وارننگ جاری کی گئی۔ فصلوں کی باقیات جلانے کی98، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی 1374، صنعتی سرگرمیوں کی 5 اور اینٹوں کے بھٹوں کی 12خلاف ورزیاں رپورٹ کی گئیں۔  رواں سال لاہور سمیت مختلف اضلاع میں انسدادِ سموگ کریک ڈاؤن میں مجموعی طور پر 2031 مقدمات درج اور 1837 قانون شکن گرفتار کیے گئے ۔ 84ہزار 778افراد کو 21کروڑ 60لاکھ سے زائد جرمانے جبکہ 16ہزار سے زائد افراد کو وارننگ جاری کی گئی۔ فصلوں کی باقیات جلانے کی 742، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی 57 ہزار 301، صنعتی سرگرمیوں کی 1689 اور اینٹوں کے بھٹوں کی 3265خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئیں۔

 

