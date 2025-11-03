صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ:دو کاروں میں تصادم ، 2 افراد جاں بحق ،5 زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
کھاریانوالا میں تیز رفتار کارٹائر برسٹ ہونے پر دوسری کارسے جاٹکرائی کارسوار عمران اور طارق موقع پر دم توڑ گئے ، 2زخمیوں کی حالت نازک

شیخوپورہ لاہور روڈ پر کھاریانوالا کے قریب دو کاروں میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ،5 شدید زخمی ہوگئے ۔ بتایاگیاہے کہ سفائر مل  کھاریانوالا کے قریب تیزرفتاری کے باعث ایک کارکاٹائر برسٹ ہوا ، جس پر وہ دوسری کار سے جاٹکرائی۔حادثے میں کارمیں سوار 31سالہ محمدعمران اور52سالہ طارق محمود موقع پردم توڑگئے جبکہ 5 افرادزخمی ہوئے ، جن میں سے 3 افراد کوریسکیوٹیم نے طبی امداد دی جبکہ دوزخمیوں کو تشویشناک حالت ہونے پر ڈی ایچ کیوہسپتال منتقل کردیا۔

 

 

