قلعہ دیدار سنگھ:کبوتروں کی چوری پر جھگڑا،فائرنگ ،5 زخمی
دوطرفہ فائرنگ میں زمان ، اسامہ چہل ، عباس ،اعجاز اورابرار کو گو لیاں لگیں
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )نواحی گائوں میں کبوتروں کی چوری کے تنازع پر فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد زخمی ہوگئے ۔ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے نواحی گاؤں چہل کلاں ٹھٹھہ بساؤ کے رہائشی حاجی زمان وغیرہ نے الزام لگایا کہ محمد عباس اور ابرار گروپ نے ہمارے کبوتر چوری کئے ہیں جس پر فریقین کے درمیان تکرار کے بعد لڑائی شدت اختیار کر گئی اود دونوں اطراف سے فائرنگ کی گئی، جس سے حاجی زمان ، اسامہ چہل ،محمد عباس ،اعجاز اورابرار احمد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ، پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔