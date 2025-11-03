تتلے عالی :وال چاکنگ پر متعدد افرادکیخلاف مقدمات درج
تتلے عالی( نامہ نگار )وال چاکنگ پر متعدد افرادکیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔تتلے عالی پولیس نے نوشہرہ روڈ نزد قبرستان دیواروں پرنجی میڈیکل کالج،کریانہ سٹور کی وال چاکنگ پرڈاکٹر الطاف حسین اور بلال ،بھدے میں سیلنگ سنٹر کی وال چاکنگ پر لکھے ناموں اﷲ وسایا ساکن بھدے ،خالد،عدیل حیدر،عبد الستار کیخلاف امتناع وال چاکنگ ترمیمی آرڈیننس2015کے تحت مقدمات درج کرلئے ۔
