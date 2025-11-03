حافظ آباد:اکتوبر میں 140 اشتہاری ، 5 ڈکیت گینگ گرفتار
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ضلعی پولیس نے ڈی پی او عاطف نذیر کی سربراہی میں سماج دشمن عناصر کے خلاف ضلع بھر میں چلائی گئی مہم میں ایک ماہ کے دوران140اشتہاری مجرموں ،ڈکیتی راہزنی کے 5گینگز کے 42ارکان کو گرفتار کرکے 65لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کرکے مالکان کے حوالے کردیا۔
