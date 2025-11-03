راہوالی:ڈکیتی کی وار داتوں میں شہری فون ، موٹر سائیکل اور رقم سے محروم
راہوالی (نامہ نگار)تھانہ کینٹ کے علاقہ میں ڈکیتی ، جیب تراشی، چوری کی 3وارداتوں میں شہری موبائل فون، موٹر سائیکل، رقم سے محروم ہوگئے ۔
طاہر اقبال 3بجے فضل سنٹر راہوالی سے شاپنگ کرکے رکشہ پر سوار ہوکر چناب گیٹ پر گیا تو رکشہ پر سوار نامعلوم جیب تراش نے 5ہزار روپے ، ضروری کاغذات اور موبائل فون نکال لیا ۔ ڈوگرانوالہ کے قریب علی پور روڈ پر دو ڈاکو رضوان خالد سے 3ہزار روپے اور موبائل فون ،راہوالی کے شہری کی موٹر سائیکل نمبر GAN-2201دن 2بجے نامعلوم چور لے کر فرار ہوگئے ۔