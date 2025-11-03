صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:ڈکیتی کی وار داتوں میں شہری فون ، موٹر سائیکل اور رقم سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
راہوالی:ڈکیتی کی وار داتوں میں شہری فون ، موٹر سائیکل اور رقم سے محروم

راہوالی (نامہ نگار)تھانہ کینٹ کے علاقہ میں ڈکیتی ، جیب تراشی، چوری کی 3وارداتوں میں شہری موبائل فون، موٹر سائیکل، رقم سے محروم ہوگئے ۔

طاہر اقبال 3بجے فضل سنٹر راہوالی سے شاپنگ کرکے رکشہ پر سوار ہوکر چناب گیٹ پر گیا تو رکشہ پر سوار نامعلوم جیب تراش نے 5ہزار روپے ، ضروری کاغذات اور موبائل فون نکال لیا ۔ ڈوگرانوالہ کے قریب علی پور روڈ پر دو ڈاکو رضوان خالد سے 3ہزار روپے اور موبائل فون ،راہوالی کے شہری کی موٹر سائیکل نمبر GAN-2201دن 2بجے نامعلوم چور لے کر فرار ہوگئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

تمام حربے ناکام،چینی مزید مہنگی،220روپے کلو:پیاز،چکی آٹا مزید اوپر،مہنگائی سے ہر کوئی متاثر،درآمدی چینی پہنچنے پر نرخ میں بہتری کی توقع

جوہری تنصیبات کو قوت کیساتھ دوبارہ تعمیر کرینگے:ایرانی صدر،پھر حملے کرینگے:ٹرمپ

ترقیاتی فنڈز میں 300 ارب کٹوتی کی تجویز:آئی ایم ایف کی شرائط،سیلاب سے نقصانات،ریونیو میں کمی کے باعث اہم منصوبوں پر کٹ لگے گا

پہلے ملک پھر سیاست ،پاکستان کی دنیا میں پذیرائی اتحاد ویکجہتی کا مظہر:شہباز شریف

مضبوط جمہوری معاشرے کیلئے آزاد صحافت ضروری،پنجاب میں صحافی محفوظ:مریم نواز

مشترکہ لائحہ عمل کے تحت عمران کو رہا کرائینگے ، سہیل آفریدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak