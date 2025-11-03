بغیر ٹکٹ سفرپر ٹرین مسافروں کو ڈیڑھ لاکھ کے جرمانے
لاہور(آئی این پی)ٹرینوں میں دوہفتوں کے دوران چھاپے مار کربغیر ٹکٹ سفر کرنیوالے 4931 مسافر وں سے ٹکٹوں کی قیمت اور جرمانے کی مد میں لاکھوں روپے وصول کر لئے گئے۔ٹکٹ و جرمانے کی مد میں ایک لاکھ 53 ہزار 120روپے ریکور کئے گئے۔ ٹکٹوں کی مد میں 70لاکھ 44ہزار وصول کر کے خزانے میں جمع کروائے گئے۔
