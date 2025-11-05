مختلف کارروائیوں میں 6منشیات فروش گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی زیرنگرانی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ،سمن آباد، ملت پارک، نواں کوٹ اور ہنجروال پولیس کی کارروائیاں، 6منشیات فروش گرفتار کرلیے گئے ، ترجمان کے مطابق اقبال ٹاؤن ڈویژن پولیس نے مختلف عثمان، اکرام، شہباز، سعید، زریاب اور افتخار کو مختلف مقامات سے گرفتار کر کے ملزمان سے مجموعی طور پر لاکھوں روپے مالیت کی 8کلو سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔
