قصور سے دو عورتوں کو اغوا کرلیا گیا
قصور(نمائندہ دنیا) جمشیر کلاں کے رہائشی محمد انور ولد صفدر نے پولیس تھانہ کنگن پور میں مقدمہ درج کروایا کہ محمد الیاس وغیرہ نے 24 سالہ (ش)کو اغوا کرلیاگیاجبکہ مدینہ کالونی پھول نگر کے رہائشی شاون ولد محمد انور نے پولیس تھانہ سٹی پھول نگر میں مقدمہ درج کروایا کہ اُس کی 26 سالہ بیوی (ن) کو نامعلوم نے اغوا کرلیاہے ۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی۔
جمشیر کلاں کے رہائشی محمد انور ولد صفدر نے پولیس تھانہ کنگن پور میں مقدمہ درج کروایا کہ محمد الیاس وغیرہ نے 24 سالہ (ش)کو اغوا کرلیاگیاجبکہ مدینہ کالونی پھول نگر کے رہائشی شاون ولد محمد انور نے پولیس تھانہ سٹی پھول نگر میں مقدمہ درج کروایا کہ اُس کی 26 سالہ بیوی (ن) کو نامعلوم نے اغوا کرلیاہے ۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی۔