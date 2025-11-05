قصور :سرچ آپریشنز، جرائم میں ملوث 6ملزم گرفتار
3سے 1کلو آئس ہیروئن ،20لٹر شراب، 2ملزموںسے پسٹل برآمد
قصور(نمائندہ دنیا) ڈی پی اوقصور محمدعیسیٰ خاں کی ہدایت پر سرچ آپریشن کے دوران مختلف جرائم میں ملوث 6 ملزمان گرفتار کرلئے گئے ، تین منشیات فروشوں کے قبضہ سے 1 کلو گرام سے زائد آئس ہیروئن اور 50 لیٹر دیسی شراب جبکہ دو ملزموں سے 2 پسٹل بھی برآمدکرلئے گئے ۔ تفصیل کے مطابق ڈی ایس پی سٹی سرکل سیف اﷲ بھٹی کی سربراہی میں ایس ایچ او پولیس تھانہ بی ڈویژن قصور محمداسلم بھٹی پرمشمل ٹیموں نے سرچ آپریشن کے دوران 14 گھروں کو چیک کیا۔ 29
افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران مختلف جرائم میں ملوث چھ ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ تین بدنام زمانہ منشیات فروشوں کے قبضہ سے 1 کلو گرام سے زائد آئس ہیروئن، 50 لیٹر دیسی شراب جبکہ دو ملزموں کے قبضہ سے دو پسٹل برآمد کیے گئے ۔ سنگین جرائم میں ملوث دو خطرناک مجرم اشتہاری بھی گرفتار کرلیے گئے ۔ تمام ملزمان کے خلاف پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کا مقصد سنگین جرائم میں ملوث ملزموں کی گرفتاری اور امن وامان کے قیام کو یقینی بنانا ہے ۔ جرائم پیشہ عناصر کے خاتمہ کیلئے محکمہ پرعزم ہے ، جرم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔