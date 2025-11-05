بی آئی ایس پی رقوم میں خوردبرد کرنیوالا اہلکار گرفتار
بصیرپور(نامہ نگار)اوکاڑہ کے علاقہ چورستہ میانخاں میں بی آئی ایس پی رقوم میں خوردبرد کرنیوالا اہلکار گرفتارکرلیا گیا۔ گائوں لدھیوال میں بینظیرانکم سپورٹ پروگرام کاریٹیلرعثمان گلزار مستحق خواتین کو امدادی رقوم کی ادائیگی میں کٹوتی کر رہاتھا۔متاثرہ خواتین کی اطلاع پرمقامی پولیس نے ملزم کو گرفتارکرکے مقدمہ درج کرلیا۔
