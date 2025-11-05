صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ :والدکو گالی ،بیٹے نے نوجوان قتل کر دیا

  • جرم و سزا کی دنیا
اشتیاق کو حماد نے تلخ کلامی پر گالی دی،اسامہ نے فائرنگ کرکے موت کے گھاٹ اتارا

والدکو گالی دینے پر بیٹے نے نوجوان کو قتل کر دیا، ملزم فرار ہو گیا ۔قلعہ دیدار سنگھ کے نواحی گاؤں چہل کلاں کے رہائشی اشتیاق چہل کو حماد قیصر نے معمولی تلخ کلامی پر گالی دی جس کی پاداش میں اسامہ چہل اشتیاق نے گزشتہ روز قلعہ دیدار سنگھ سے چہل کلاں جاتے ہوئے چہل چوک میں حماد قیصر پر پسٹل سے فائرنگ کر دی جو موقع پر جاں بحق ہو گیا، ملزم اسامہ چہل فرار ہو گیا ، ڈی ایس پی رمضان کمبوہ اور ایس ایچ او یوسف انصاری بھاری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے ، لاش ضروری کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کیلئے ڈسٹرکٹ ہسپتال روانہ کر دی اور ملزم کی گرفتاری کیلئے ٹیم تشکیل دے دی۔

 

