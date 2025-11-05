کامونکے :نا معلوم افراد نے گودام کو آگ لگا دی ، لاکھوں کا کپڑا راکھ
کامونکے (نامہ نگار)نامعلوم افراد نے شہری کے گودام میں آگ لگا دی۔بتایا گیا ہے کہ ورک ٹاؤن کا ابوبکر اپنے گودام کو تالے لگاکر گھر چلا گیا تو رات گئے نامعلوم افراد نے گودام میں آگ لگادی جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے کا کپڑا جل کر خاکستر ہوگیا۔
