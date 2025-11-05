کامونکے :نوجوان نے کسّی کے وار کرکے زمیندار کو زخمی کردیا
کامونکے (نامہ نگار )معمولی تنازع پر نوجوان نے کسی کے وار کر زمیندار کو شدید زخمی کردیا۔بتا یا گیا ہے کہ نواحی گاؤں نانگرے بھٹی کا محمد یوسف کھیتوں میں کام کررہا تھا کہ معمولی تلخ کلامی پر حمزہ نامی نوجوان نے کسی کے وار کرکے شدید زخمی کردیا۔
