الہ آباد ،اوباش کی لڑکی سے زیادتی کی کوشش
قصور(نمائندہ دنیا) الہ آباد کے نواح میں اوباش ملزم کی جواں سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے کی کوشش ، کوٹ سردار سلیم حیدرکے رہائشی محمداسحاق انجم ولد محمدادریس نے پولیس تھانہ الہ آباد میں مقدمہ درج کروایا کہ میری 16 سالہ بھتیجی (س) ملزم مزمل کے کلینک پر میڈیسن لینے گئی تو ملزم نے اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی جبکہ ملزم عبدالرزاق دکان کے باہر کھڑا پہرا دیتا رہا ۔
الہ آباد کے نواح میں اوباش ملزم کی جواں سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے کی کوشش ، کوٹ سردار سلیم حیدرکے رہائشی محمداسحاق انجم ولد محمدادریس نے پولیس تھانہ الہ آباد میں مقدمہ درج کروایا کہ میری 16 سالہ بھتیجی (س) ملزم مزمل کے کلینک پر میڈیسن لینے گئی تو ملزم نے اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی جبکہ ملزم عبدالرزاق دکان کے باہر کھڑا پہرا دیتا رہا ۔