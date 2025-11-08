صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ایئرپورٹ پر گجرات پولیس کا اہلکار اسلحہ سمیت گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور ایئرپورٹ پر گجرات پولیس کا اہلکار اسلحہ سمیت گرفتار

لاہور(این این آئی)علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے گجرات پولیس کے وردی پوش اہلکار کو ہتھیار سمیت حراست میں لے لیا۔۔۔

ذرائع کے مطابق اہلکار ابن علی سادہ کپڑوں میں ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا اور بعد ازاں وردی پہن کر اسلحہ اپنے ساتھ لگایا جس کے بعد اے ایس ایف نے مشتبہ حرکات پر کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔گرفتار اہلکار کے قبضے سے ایم پی فائیو گن اور رانڈ برآمد ہوئے ۔ اے ایس ایف نے ابتدائی تفتیش کے بعد اہلکار کو ایئرپورٹ پولیس چوکی کے حوالے کر دیا۔ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ اہلکار اپنے عزیز و اقارب کو لینے کے لیے ایئرپورٹ آیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں تیزی،انڈیکس 496پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر کی نسبت روپیہ مزید تگڑا،سونے کی قیمت میں استحکام

فوری کرشنگ سے چینی کی قیمت میں 80روپے کلو کمی ممکن

چین کی تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش

ٹیرر فنانسنگ کا خاتمہ کرنا ناگزیر ہے ،میاں زاہد

جے ایس بینک نے بہترین پرائیویٹ بینک ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak