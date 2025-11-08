سابقہ رنجش پر خاتون اور اہلخانہ پر تشدد، مقدمہ درج
ملز موں نے مبینہ طور پر رابعہ نامی خاتون کے گھر دھاوا بول دیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)فیصل آباد میں سابقہ رنجش پر خاتون اور اس کے اہلِ خانہ کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔تھانہ وویمن میں درج مقدمے کے مطابق 208 رب کی رہائشی رابعہ نامی خاتون نے بتایا کہ وہ اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ موجود تھی کہ اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر دھاوا بول دیا۔ ملزمان نے انہیں قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور زخمی حالت میں چھوڑ کر دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔