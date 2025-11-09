صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریکٹر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا ، ما ں جاں بحق ، بیٹا زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
ٹریکٹر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا ، ما ں جاں بحق ، بیٹا زخمی

حادثہ ہردوپور سٹاپ پرپیش آ یا، عابدہ موقع پر دم توڑ گئی ،سلمان ہسپتال منتقل

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار)ہردو پور سٹاپ پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا ، ماں جا ں بحق اور بیٹاشدید زخمی ہو گیا ۔ بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول ساہنکے کے ٹیچر امانت علی کی اہلیہ عابدہ اپنے بیٹے سلمان کے ساتھ موٹر سائیکل پر قلعہ دیدار سنگھ جا رہی تھی کہ ہردوپور سٹاپ کے قریب دھان سے لدی تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے انہیں کچل دیا جس سے عابدہ بی بی موقع پر جاں بحق ہو گئی جبکہ بیٹے سلمان کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ، ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور حادثے کے بعد فرار ہو گیا ، تھانہ لدھیوالہ پولیس نے امانت علی کی درخواست پر ٹریکٹر ٹرالی کو تحویل میں لیکر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

