صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ :چھیڑ چھاڑ سے روکنے پرخاتون پر تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
لدھیوالہ وڑائچ :چھیڑ چھاڑ سے روکنے پرخاتون پر تشدد

الیاس کالونی کے عدنان کمبوہ نے سو نیا کو ڈنڈوں سے نشانہ بنایا ، ملزم فرار

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )ناروکی میں چھیڑ چھاڑ سے منع کرنے پر اوباش نے خاتون کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، ملزم فرار ہو گیا ۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے ناروکی کے رہائشی لقمان کی اہلیہ سونیا اپنی ماں اور بہن کے ہمراہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی،الیاس کالونی کے رہائشی عدنان کمبوہ نے خاتون سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ،منع کرنے پر سونیا کو ڈنڈے سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا،خاتون کی ماں اور بہن نے منت سماجت کر کے جان چھڑائی جس پر ملزم دھمکیاں دیتا فرار ہو گیا ،لدھیوالہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ منفی رجحان کے ساتھ ختم

سونے کی قیمت میں کمی 600روپے فی تولہ سستا

شپنگ کارپوریشن:بیڑا 60 جہازوں تک بڑھانے کا ہدف مقرر

کراچی و لاہور چیمبرز ملکی اقتصادی بحالی مستحکم بنانے پر متفق

پورٹ قاسم:چینی، سیمنٹ کی اترائی تیزتر بنانے کا آغاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak