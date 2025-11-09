صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال :چوری کی وارداتوں میں شہری رقم ، موبائل فون سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
سمبڑیال :چوری کی وارداتوں میں شہری رقم ، موبائل فون سے محروم

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری کی وارداتوں کے دورا ن شہری نقدی ، موبائل فون سے محروم ہوگئے ۔ تھانہ سمبڑیال کے علاقہ حاجی پورہ کی رہائشی خاتون نبیلہ کوثر کے گھر اُن کی عد م موجودگی میں نامعلوم چور گھر کے تالے توڑ کر نقدی 2لاکھ 70 ہزارروپے اور20ہزارروپے مالیت کے سونے کے چھلے ،محمد رمضان سکنہ فضل پور ہ کے احاطہ سے 500اینٹیں اورموضع کوٹھے پردھان سنگھ میں عابد حسین کے ڈیرہ سے دوعدد بکریاں مالیت 90ہزارروپے نامعلوم چور چوری کر کے لے گئے۔

چوری کی وارداتوں کے دورا ن شہری نقدی ، موبائل فون سے محروم ہوگئے ۔ تھانہ سمبڑیال کے علاقہ حاجی پورہ کی رہائشی خاتون نبیلہ کوثر کے گھر اُن کی عد م موجودگی میں نامعلوم چور گھر کے تالے توڑ کر نقدی 2لاکھ 70 ہزارروپے اور20ہزارروپے مالیت کے سونے کے چھلے ،محمد رمضان سکنہ فضل پور ہ کے احاطہ سے 500اینٹیں اورموضع کوٹھے پردھان سنگھ میں عابد حسین کے ڈیرہ سے دوعدد بکریاں مالیت 90ہزارروپے نامعلوم چور چوری کر کے لے گئے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کرکٹ کے فروغ ، اے سی سی ایسوسی ایٹ ممبران کی لیگ پر اتفاق

جنوبی افریقہ کوشکست ،ون ڈے سیریز پاکستان کے نام

ویمنز ورلڈکپ فائنل نے مینز ٹی 20 ورلڈکپ کا ویورشپ ریکارڈ برابر کردیا

ایشین شاٹ گن گرینڈ پریکس :پاکستان نے سلور اور برنز میڈلزجیت لئے

ہانگ کانگ سپر سکسز:پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

پاک بنگلہ دیش ہاکی سیریز 13 سے 16 نومبر تک کھیلی جائے گی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak