کامونکے: 20 افراد کا پولیس پارٹی پر حملہ ،ملزم کو چھڑالیا

  • جرم و سزا کی دنیا
چوری کے مقدمہ میں شفاقت کو حراست میں لینے پر حملہ ،کانسٹیبل کی وردی پھٹ گئی

کامونکے (نامہ نگار )بیس افراد نے پولیس پارٹی پر حملہ کرکے ملزم کو چھڑالیا۔مزاحمت کے دوران ایک کانسٹیبل کی وردی بھی پھٹ گئی۔بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روزسب انسپکٹر محمد متین نے ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مار کر چوری کے مقدمہ میں ملوث نواحی گاؤں ڈھولن کے ملزم شفاقت کو حراست میں لیا جس کی وجہ سے ملزم کے رشتہ داروں منظور حسین، رمضان، شناور،سلطان،بوٹا سجاد علی، عبدالرحمن وغیرہ نے پولیس پارٹی پر حملہ کرکے شفاقت کو فرار کروادیا جبکہ مزاحمت کے دوران کانسٹیبل نور کی وردی بھی پھٹ گئی۔واہنڈو پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

