حافظ آباد:ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر ، 9 سالہ بچہ جاں بحق ، بھا ئی زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری جس کے نتیجہ میں 9سالہ بچہ جاں بحق جبکہ اسکا بھائی شدید زخمی ہوگیا۔ شاہ پورہ بھٹیاں کا رہائشی9سالہ احسن رضا موٹرسائیکل پر کمسن بھائی میثم رضا کے ہمراہ جارہا تھا کہ راستے میں نامعلوم ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری جس کے نتیجہ میں احسن رضا جاں بحق جبکہ اسکا بھائی شدید زخمی ہوگیا، ڈمپر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔

