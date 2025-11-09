صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :مختلف واقعات میں ماں بیٹی سمیت 3 خواتین اغوا

کامونکے (نامہ نگار )مختلف واقعات میں ماں بیٹی سمیت 3 خواتین کو اغوا کرلیا گیا۔ کرسچن کالونی کی بیس سالہ (ن)اور اُسکی ایک سالہ بیٹی (ک) کو گھر سے روبن مسیح اور ساحل زبردستی اغوا کرکے لے گئے ۔ سادھوکی کی فضا دُکان پر گئی جسے راوی ریان کا سنی،اعجاز احمد،رضیہ اور ایک نامعلوم شخص زبردستی کار میں ڈال کر اغوا کرکے لے گئے ۔پولیس نے مقدمات درج کرلیے ۔

