منڈیکی گورائیہ:لڑائی جھگڑوں میں 6 افراد کا خاتون اور نوجوان پر تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
منڈیکی گورائیہ:لڑائی جھگڑوں میں 6 افراد کا خاتون اور نوجوان پر تشدد

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )لڑائی جھگڑے کے واقعات میں دو خواتین سمیت 6 افراد نے خاتون اور نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ ڈسکہ کا شہیر اپنی د کان پر موجودتھاکہ اسی دوران زین بٹ آیا اور اس نے تیز دھار چھری کے وار کرکے اس کو زخمی کردیا، دوسرے واقعہ میں موضع بھلر کی فرح کو عاطف’فوزیہ ’ثاقب ’قاسم اور ثوبیہ نے تشددکرکے زخمی کردیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

