لاہور میں پولیس مقابلوں کے 66مقدمات درج

  جرم و سزا کی دنیا
لاہور میں پولیس مقابلوں کے 66مقدمات درج

لاہور( این این آئی)رواں سال کے دوران شہر کے مختلف تھانوں میں مبینہ پولیس مقابلوں کے 66 مقدمات درج ہوئے ۔زیر حراست ملزموں کے فرار ہونے پر مختلف تھانوں میں 10 مقدمات کا اندراج کیا گیا ۔

مبینہ پولیس مقابلوں میں صدر اور ماڈل ٹاؤن ڈویژن 15، 15 مقدمات کے ساتھ سر فہرست رہے ، کینٹ ڈویژن میں 14، سٹی ڈویژن میں مبینہ پولیس مقابلوں کے 10 مقدمات درج کئے گئے ۔سول لائنز اور اقبال ٹاؤن ڈویژن میں رواں سال کے دوران 6، 6 مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ۔زیر حراست ملزموں کی فراری میں اقبال ٹاؤن ڈویژن 4 مقدمات کے ساتھ سر فہرست رہا،سٹی ڈویژن سے 3، سول لائنز ڈویژن سے 2 زیر حراست ملزمان فرار ہوئے ۔ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں رواں سال کے دوران زیر حراست ملزم کی فراری کا ایک مقدمہ درج ہوا۔

