جوہر ٹاؤن اور نشتر سے اسلحہ بردار 3مشکوک افراد گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
گرفتار افراد کے قبضہ سے ایک پستول، دو رائفلیں، متعدد گولیاں، میگزینز برآمد

لاہور کے علاقوں جوہر ٹاؤن، نشتر اور فیکٹری ایریا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تین مشکوک ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ڈولفن کے مطابق یہ گرفتاریاں کرائم ہاٹ سپاٹس پر گشت کے دوران اس وقت عمل میں آئیں جب ملزمان مشکوک حرکات کرتے پائے گئے ۔ترجمان کے مطابق ملزمان شارع عام پر اسلحہ کی نمائش کر رہے تھے ، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل رہا تھا۔ ڈولفن فورس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو قابو کرلیا۔گرفتار افراد کے قبضہ سے ایک پستول، دو رائفلیں، متعدد گولیاں اور میگزینز برآمد کیے گئے ۔ گرفتار ملزمان کی شناخت حیدر، نواز اور سعید کے ناموں سے ہوئی ہے ۔ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے تھانہ نشتر کالونی، تھانہ فیکٹری ایریا اور چوکی ایل بلاک کے حوالے کر دیا گیا۔

 

