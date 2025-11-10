تلور کے شکار اور سانڈھوں کی تجارت پر 5ملزم گرفتار
مچھ راوی میں ایک محفوظ مقام پر اس کے قدرتی مسکن میں آزادکردیاگیا
وائلڈ لائف رینجرز لاہور ریجن ،خانیوال اوررحیم یارخان نے قصور کے ایک فش فارم سے ایک جوان سال مگر مچھ بحفاظت ریسکیو کرنے سمیت نایاب صحرائی پرندے تلور کے شکار اور سانڈھوں کی ناجائز تجارت میں ملوث 5ملزمان گرفتار کرکے ان کے خلاف مقامی تھانوں میں ایف آئی آرز درج کروا کر قانونی چارہ جوئی شروع کر دی جبکہ مگر مچھ کو دریائے راوی میں ایک محفوظ مقام پر اس کے قدرتی مسکن میں اسے آزاد کردیا۔
تفصیل کے مطابق ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر لاہور ریجن ڈاکٹر غلام رسول کی سربراہی میں وائلڈ لائف رینجرزقصور نے ایک مقامی فش فارم سے مقامی آبادی کے تعاون سے ایک جواں سال مگرمچھ کو بحفاظت ریسکیو کرنے کی بعد فوری طور پر دریائے راوی کے ایک محفوظ مقام پر اس کے قدرتی ماحول میں آ زاد کردیا۔ اسی طرح کی ایک کامیاب کوشش کی بعد اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر خانیوال منور حسین نجمی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سانڈوں کے غیر قانونی ڈیلر کو گرفتار کر کے اس سے 20 سانڈھے ضبط کرلیا اور مقامی تھانہ میں ایف آئی آر درج کرادی۔