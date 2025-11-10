صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ون ویلنگ ،ہوائی فائرنگ ،پتنگ بازی کے 59ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
ون ویلنگ ،ہوائی فائرنگ ،پتنگ بازی کے 59ملزم گرفتار

ڈیفنس، مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ، بند روڈ اور دیگر علاقوں میں کارروائیاں

 صوبائی دارالحکومت لاہور میں ڈولفن سکواڈ کی جانب سے جرائم پیشہ عناصر، ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور پتنگ بازی کے خلاف بڑے پیمانے پر سنڈے سپیشل گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ ترجمان ڈولفن کے مطابق کارروائی کے دوران شہر کے مختلف علاقوں سے 59 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ڈیفنس، مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ، بند روڈ، فیروزپور روڈ اور دیگر علاقوں میں کارروائی کے دوران 52 ون ویلرز کو حراست میں لیا گیا۔

جبکہ پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ میں ملوث 7 افراد کو فیکٹری ایریا، سندر، ہربنس پورہ سمیت مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا، ملزمان کے قبضے سے پتنگیں، ڈور اور ناجائز اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں علی رضا، فیضان، مہتاب، زین، محب سمیت دیگر شامل ہیں، جنہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے ہنجروال، اسلام پورہ، نشتر، گارڈن ٹاؤن سمیت متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دیا گیا،ایس پی ڈولفن محمد خان کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی، ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ڈولفن سکواڈ شہریوں کو حادثات اور منچلوں کی ہلڑبازی سے محفوظ رکھنے کے لیے شہر کی اہم شاہراہوں پر موجود ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

آئندہ برس 100انڈیکس کی تاریخی سطح چھونے کی پیشگوئی

پالیسیز زمینی حقائق کے مطابق ترتیب دینا ہونگی، انجمن تاجران

آئی ٹی اور اسکی سروسز کا شعبہ ترقی کی راہ پر گامزن ، شہریار خان

ٹیکسٹائل ملز کم داموں پر معیاری روئی کی خواہشمند

آرگینک زراعت کی حوصلہ افزائی کیلئے اقدامات کی ضرورت ،نجم مزاری

غیر قانونی فرنیچر نمائش بڑا کاروباری مسئلہ، رانا وحید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak