3وارداتوں میں نقدی موٹرسائیکل ، موبائل چھین لئے
راہوالی (نامہ نگار)ڈکیتی و چوری کی 3وارداتوں میں شہریوں کو 2موٹر سائیکلوں ،ہزاروں روپے اور موبائل سے محروم کردیا۔ محلہ گڑھی شاہو کے حسین کے گھر کے باہر گلی میں کھڑ ے دو ڈاکو موٹر سائیکل لے اڑے ، مسلم ٹاؤن راہوالی کے عزیز کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے اورچوک شوگر ملز ڈار مارکیٹ سے حبیب بدر کے 30ہزار چوری لے گئے ۔
