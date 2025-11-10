غیر قانونی ایل پی جی فلنگ اور پٹرول فروخت کرنیوالی متعدد دکانیں سیل
اوکاڑہ (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کی ہدایت پر بنگلہ گوگیرہ میں غیر قانونی ایل پی جی گیس فلنگ اور پٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔سول ڈیفنس آفیسر جاوید اختر کھچی کی زیرِ نگرانی ہونے والی ان کارروائیوں میں عوامی تحفظ اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد ٹیموں نے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے ۔
کارروائی کے دوران کئی غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ شاپس اور غیر رجسٹرڈ پٹرول پمپس کو سیل کر دیا گیا جبکہ مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کرا دیے گئے ۔