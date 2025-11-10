کامونکے :وارادتوں میں لاکھوں کا مال وزرلوٹ لیاگیا
کامونکے (نامہ نگار)چوری کی س وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ مہے چٹھہ کے علی حمزہ کی موٹر سائیکل چور نادرا آفس کے باہر سے لے گئے ۔ٹبہ محمد نگر کے نذیر کے گھرسے استری،ایل سی ڈی اور سلائی مشین،موضع منہیس سے رانا عثمان خاں کا ٹرانسفارمر ،نواحی گاؤں تارڑ کے طیفور محمود کے کھیتوں سے بجلی کی موٹر ،رضا آباد کے حنیف کے زیر تعمیر مکان سے پانی کا بور ،موضع منج پور کے ارشد کی بکری نالہ ڈیک کنارے سے چوری ہوگئی ۔
گذشتہ صبح فیصل ٹاؤن کا انصر کام پر جانے کیلئے تحصیل آفس کے نزدیک جی ٹی روڈ پر کھڑا تھا کہ کار سوار تین افراد نے اسے ساتھ بٹھا لیا اور کچھ دور جاکر تیس ہزار،موبائل اور قیمتی کاغذات چھین لئے اور تشدد کا نشانہ بناکر اُتار کر فرار ہوگئے ۔ قمر زمان سے جی ٹی روڈ موڑ ایمن آباد کے قریب ڈاکو موبائل چھین کر لے گیا۔