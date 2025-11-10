والد ین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پربیٹے کیخلاف مقدمہ
منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار)والد اور والدہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پربیٹے کیخلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔موضع بھونانوالی کے اصغر نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ پانچ مرلہ مکان واقع کنڈن سیان کا مالک و قابض ہے دو سال سے اس کا بیٹا راحیل مکان میں رہائش پذیر ہے اس نے مکان فروخت کرنے کیلئے بیٹے کو مکان خالی کرنے کا کہاتو بیٹے نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کردیں اورہمیں دھکے بھی مارے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
