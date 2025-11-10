صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والد ین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پربیٹے کیخلاف مقدمہ

  • جرم و سزا کی دنیا
والد ین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پربیٹے کیخلاف مقدمہ

منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار)والد اور والدہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پربیٹے کیخلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔موضع بھونانوالی کے اصغر نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ پانچ مرلہ مکان واقع کنڈن سیان کا مالک و قابض ہے دو سال سے اس کا بیٹا راحیل مکان میں رہائش پذیر ہے اس نے مکان فروخت کرنے کیلئے بیٹے کو مکان خالی کرنے کا کہاتو بیٹے نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کردیں اورہمیں دھکے بھی مارے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

والد اور والدہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پربیٹے کیخلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔موضع بھونانوالی کے اصغر نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ پانچ مرلہ مکان واقع کنڈن سیان کا مالک و قابض ہے دو سال سے اس کا بیٹا راحیل مکان میں رہائش پذیر ہے اس نے مکان فروخت کرنے کیلئے بیٹے کو مکان خالی کرنے کا کہاتو بیٹے نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کردیں اورہمیں دھکے بھی مارے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکا کیخلاف ون ڈے سکواڈ کا اعلان ، حسن نواز ڈراپ

ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ،میکائل،ہانیہ کی ٹائٹل فتح

پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا کا افتتاح

ون ڈے سیریز ،سری لنکا کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی

بارش نے کرکٹ آسٹریلیا کا کروڑوں کا نقصان کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak