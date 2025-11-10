پولیس حراست سے فرار کی کوشش میں ملزم شدید زخمی
لاہور(آن لائن)لاہور میں فیکٹری ایریا انویسٹی گیشن پولیس کی حراست میں موجود ملزم نے فرار ہونے کی ناکام کوشش میں خود کو شدید زخمی کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 50 سالہ اشتیاق احمد نے تھانے کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔چھت سے گرنے کے باعث ملزم کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔
