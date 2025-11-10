صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس حراست سے فرار کی کوشش میں ملزم شدید زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
پولیس حراست سے فرار کی کوشش میں ملزم شدید زخمی

لاہور(آن لائن)لاہور میں فیکٹری ایریا انویسٹی گیشن پولیس کی حراست میں موجود ملزم نے فرار ہونے کی ناکام کوشش میں خود کو شدید زخمی کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 50 سالہ اشتیاق احمد نے تھانے کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔چھت سے گرنے کے باعث ملزم کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔

لاہور میں فیکٹری ایریا انویسٹی گیشن پولیس کی حراست میں موجود ملزم نے فرار ہونے کی ناکام کوشش میں خود کو شدید زخمی کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 50 سالہ اشتیاق احمد نے تھانے کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔چھت سے گرنے کے باعث ملزم کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

والد بہترین اداکار مگر انکی طرح نہیں بننا چاہتی:عنزیلہ عباسی

جنات سے گمشدہ چیزیں واپس منگواتی ہوں:آمنہ ملک

لاہور میں پالتو جانوروں کی مارکیٹ کے انہدام پر ژالے سرحدی برہم

اداکارہ انوشکا شرما کی7سال بعد فلموں میں واپسی

انڈسٹری میں بھیک کی طرح معاوضہ مانگنا پڑتا ہے :رومیسہ خان

بیوی کیلئے سماجی زندگی محدود کر کے قربانی دی:احسن خان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak