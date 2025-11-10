چونیاں :ناجائز اسلحہ رکھنے پر شخص کے خلاف مقدمہ درج
قصور (نمائندہ دنیا)ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔پولیس تھانہ صدر چونیاں میں تعینات اے ایس آئی منور حسین نے رپورٹ درج کروائی کہ نورپور جٹاں نہر کے قریب رہائش پذیر محمد زبیر کے قبضے سے 30 بور کا ناجائز پسٹل برآمد ہوا۔ پولیس تھانہ صدر چونیاں نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔
