جھوٹی اور بوگس کال کرنے والے کیخلاف مقدمہ درج

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور (نمائندہ دنیا) پولیس نے جھوٹی اور بوگس کال کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔پولیس تھانہ بی ڈویژن میں تعینات اے ایس آئی محمد وکیل کے مطابق ریسکیو 15 پر چوک شفیع والا سے گن پوائنٹ پر کالر کی طرف سے دو لاکھ روپے نقدی چھیننے کی اطلاع موصول ہوئی۔

موقع پر پہنچ کر حالات کی تصدیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ کالر اسلام علی کا اقراء بی بی کے ساتھ لڑائی جھگڑا تھا، جس کا تعلق پیسوں کے لین دین سے تھا۔ اس کے خلاف جھوٹی اور بوگس کال کرنے پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔

 

آج کا اخبار




