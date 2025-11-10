4افراد کا مخالف پر تشدد زمیندار کی چاردیواری مسمار کردی
راہوالی (نامہ نگار)ڈیرے کی طرف آنے سے مشتعل ہوکر مسلح 4افراد نے مخالف کو شدید زخمی کردیا۔ جلال بلگن کے نذر بلگن وغیرہ کا ڈیرہ ناظم کے ڈیرہ کے قریبی رقبہ کیساتھ ہے ۔ ناظم اپنے ڈیرہ پر گیا تو ملزم عرفان، سمیع اﷲ، عمران ، نذر نے حملہ کرکے ناظم پر تشدد کرتے ہوئے اس کے ناک کی ہڈی توڑ دی جس پر وہ شدید زخمی ہوگیا ۔
نواحی گاؤں جلال بلگن میں 11افراد نے حملہ آور ہوکر مخالف زمیندار کی چاردیواری مسمار کردی ۔ ڈی سی کالونی کے ڈاکٹر شعیب نے تھانہ کینٹ پولیس کو درخواست دی کہ ملزم سبحان ، بدر زمان، عبداﷲ، ملک زمان عرف ابوبکر، بلال ، ولید نے اپنے 5ساتھیوں کے ہمراہ حملہ آور ہوکر اسکے ڈیرہ پر چاردیواری مسمار کردی جس سے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے ۔پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔