صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور:پولیو ٹیم پر مبینہ حملہ، ملزمہ 2بیٹیوں سمیت گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور:پولیو ٹیم پر مبینہ حملہ، ملزمہ 2بیٹیوں سمیت گرفتار

ثمینہ نے اپنے بچوں کو ویکسین لگوانے سے انکار کے بعد حملہ کیاتھا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )لاہور میں پولیس نے انسداد پولیو ٹیم پر مبینہ حملہ کی ملزمہ کو 2بیٹیوں سمیت گرفتارکر لیا۔کوٹ لکھپت کے علاقے گوندل سکیم چندرائے کے قریب ایک  روز قبل مقامی رہائشی خاتون ثمینہ نے انسداد پولیو ٹیم پر اپنی 2بیٹیوں کے ہمراہ اینٹ سے حملہ کرکے لیڈی پولیو ورکرصبا تاج کو زخمی کر دیا تھا، متعلقہ پولیس نے انسداد پولیو ٹیم کے انچارج محمد ایاز اشرف کی درخواست پر مقدمہ درج کر نے کے بعد ماں ،بیٹیوں کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کیلئے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ذرائع کے مطابق ملزمہ ثمینہ نے اپنے بچوں کو ویکسین لگوانے سے انکار کیا توپولیو ورکر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جس پر خاتون نے اپنی 2بیٹیوں کے ہمراہ پولیو ورکرز پر حملہ کردیا تھا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

دہلی، لال قلعے کے قریب کار دھماکا،13 ہلاک 24زخمی

شامی صدر احمد الشرع کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات

امریکی سینیٹ سے حکومتی فنڈنگ کا معاہدہ منظور شٹ ڈاؤن ختم ہونیکی امید

انڈونیشیا :سہارتو قومی ہیرو قرار

ٹرمپ کی1 ارب ڈالر ہرجانہ کا مقدمہ دائر کرنیکی دھمکی،بی بی سی نے متنازعہ ایڈیٹنگ پر معافی مانگ لی

تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کیساتھ امن معاہدہ معطل کر دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak