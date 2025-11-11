لاہور:پولیو ٹیم پر مبینہ حملہ، ملزمہ 2بیٹیوں سمیت گرفتار
ثمینہ نے اپنے بچوں کو ویکسین لگوانے سے انکار کے بعد حملہ کیاتھا
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )لاہور میں پولیس نے انسداد پولیو ٹیم پر مبینہ حملہ کی ملزمہ کو 2بیٹیوں سمیت گرفتارکر لیا۔کوٹ لکھپت کے علاقے گوندل سکیم چندرائے کے قریب ایک روز قبل مقامی رہائشی خاتون ثمینہ نے انسداد پولیو ٹیم پر اپنی 2بیٹیوں کے ہمراہ اینٹ سے حملہ کرکے لیڈی پولیو ورکرصبا تاج کو زخمی کر دیا تھا، متعلقہ پولیس نے انسداد پولیو ٹیم کے انچارج محمد ایاز اشرف کی درخواست پر مقدمہ درج کر نے کے بعد ماں ،بیٹیوں کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کیلئے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ذرائع کے مطابق ملزمہ ثمینہ نے اپنے بچوں کو ویکسین لگوانے سے انکار کیا توپولیو ورکر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جس پر خاتون نے اپنی 2بیٹیوں کے ہمراہ پولیو ورکرز پر حملہ کردیا تھا۔