صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش سے 1 کلو 239 گرام ہیروئن ،ڈکیتی کے ملزم سے اسلحہ برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
منشیات فروش سے 1 کلو 239 گرام ہیروئن ،ڈکیتی کے ملزم سے اسلحہ برآمد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ شاہ نکڈر پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیوں کے دوران ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے اسکے قبضہ سے کلو 239 گرام ہیروئن برآمد کر لی

اس دوران ڈکیتی کے مقدمہ میں مطلوب ملزم اسد گرفتارکر کے وارداتوں میں استعمال ہونے والا غیرقانونی اسلحہ بندوق12بور اور لوٹی ہوئی رقم برآمدلی گئی ،ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے جبکہ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی، عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سینیٹ، 27 ویں ترمیم منظور : جے یو آئی، پی ٹی آئی کے ایک، ایک سینیٹر سمیت 64 ووٹ، مخالفت میں کوئی نہیں، اپوزیشن کا واک آئوٹ، ترمیم کا مسودہ آج قومی اسمبلی میں پیش

جنوبی وزیرستان : کیڈٹ کالج پر خوارجی دہشتگردوں کا حملہ ناکام : فورسز کی کارروائیوں میں 22 دہشتگرد ہلاک

27 ویں ترمیم، جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو خط، فوری اقدام کا مطالبہ

کیش لیس معیشت سے گورننس میں بہتری اور کرپشن میں کمی آئے گی : شہباز شریف

فوڈ اتھارٹی کی عملی کارکردگی صفر، اصل ملزموں کیخلاف موثر کارروائی نہیں کررہی : لاہور ہائیکورٹ

طالبان سے دوبارہ بات ہوسکتی، ترکیہ اور قطر کو انکار نہیں کرسکتے : وزیر دفاع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak