منشیات فروش سے 1 کلو 239 گرام ہیروئن ،ڈکیتی کے ملزم سے اسلحہ برآمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ شاہ نکڈر پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیوں کے دوران ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے اسکے قبضہ سے کلو 239 گرام ہیروئن برآمد کر لی
اس دوران ڈکیتی کے مقدمہ میں مطلوب ملزم اسد گرفتارکر کے وارداتوں میں استعمال ہونے والا غیرقانونی اسلحہ بندوق12بور اور لوٹی ہوئی رقم برآمدلی گئی ،ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے جبکہ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی، عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔