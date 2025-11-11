جھوٹی اطلاع دیکر محلے دار کو بدنام کرنیکی کوشش کرنیوالا گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کو جھوٹی اطلاع دے کر محلے دار کو بدنام کرنے کی کوشش کرنیوالا نوجوان حوالات جا پہنچا، پولیس کے مطابق محمد عدنان نامی نوجوان نے ایمرجنسی 15پر اطلاع کی کہ سلانوالی روڈ پر ہلال احمر کے سامنے والی گلی میں قحبہ خانہ کھلا ہوا ہے جس پر فوری ریڈ کیا گیا تو اطلاع یکسر جھوٹی نکلی ، ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ کالر نے صرف بدنام کرنے کیلئے جسم فروشی کی کال چلوائی ، جس پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔
