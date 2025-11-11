ڈسکہ :ویگو ڈالہ اور موٹر سائیکل میں تصادم خاتون جاں بحق، دیور زخمی
ہیڈ بمبانوالہ ،ڈسکہ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈسکہ گوجرانوالہ روڈ پر ویگو ڈالہ اور موٹر سائیکل میں تصادم کے با عث خاتون جاں بحق اور دیور زخمی ہو گیا۔سدرہ بی بی اپنے دیور کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جارہی تھی کہ حادثہ کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گئی جبکہ اس کا دیور شدید زخمی ہوگیا زخمی اور خاتون کی لاش کو سول ہسپتال ڈسکہ منتقل کر دیا گیا، پولیس تھانہ بمبانوالہ نے شواہد اکٹھے کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔
