صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :ویگو ڈالہ اور موٹر سائیکل میں تصادم خاتون جاں بحق، دیور زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈسکہ :ویگو ڈالہ اور موٹر سائیکل میں تصادم خاتون جاں بحق، دیور زخمی

ہیڈ بمبانوالہ ،ڈسکہ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈسکہ گوجرانوالہ روڈ پر ویگو ڈالہ اور موٹر سائیکل میں تصادم کے با عث خاتون جاں بحق اور دیور زخمی ہو گیا۔سدرہ بی بی اپنے دیور کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جارہی تھی کہ حادثہ کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گئی جبکہ اس کا دیور شدید زخمی ہوگیا زخمی اور خاتون کی لاش کو سول ہسپتال ڈسکہ منتقل کر دیا گیا، پولیس تھانہ بمبانوالہ نے شواہد اکٹھے کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔

ڈسکہ گوجرانوالہ روڈ پر ویگو ڈالہ اور موٹر سائیکل میں تصادم کے با عث خاتون جاں بحق اور دیور زخمی ہو گیا۔سدرہ بی بی اپنے دیور کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جارہی تھی کہ حادثہ کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گئی جبکہ اس کا دیور شدید زخمی ہوگیا زخمی اور خاتون کی لاش کو سول ہسپتال ڈسکہ منتقل کر دیا گیا، پولیس تھانہ بمبانوالہ نے شواہد اکٹھے کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak