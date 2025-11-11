صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائوڈ سپیکر کے ذریعے سبزی فروخت کر نیوالا ریڑھی بان گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
لائوڈ سپیکر کے ذریعے سبزی فروخت کر نیوالا ریڑھی بان گرفتار

عالم چوک (نمائندہ خصوصی )سائونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریڑھی پر اونچی آواز میں سپیکر چلانے پر لدھیوالہ پولیس نے سبزی فروش گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے ہردو پور سٹاپ پر ریڑھی پر اونچی آواز میں سپیکر لگا کر سبزی فروخت کرنیوالے عدنان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔

سائونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریڑھی پر اونچی آواز میں سپیکر چلانے پر لدھیوالہ پولیس نے سبزی فروش گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے ہردو پور سٹاپ پر ریڑھی پر اونچی آواز میں سپیکر لگا کر سبزی فروخت کرنیوالے عدنان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاک ، سری لنکا پہلا ون ڈے آج، شاہین کا ٹیم پر فارمنس پر فوکس

افغانستان بورڈ کے چیف سلیکٹر کرکٹ آسٹریلیا پر برہم

ورلڈ سنوکر، محمد آصف نے تیسرا گروپ میچ بھی جیت لیا

سابق جنوبی افریقی کرکٹرجونٹی رہوڈز بھی دہلی میں آلودگی سے پریشان

سری لنکا کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن

جہاں آرا کے ہراسانی الزامات ،بی سی بی کی کارروائی شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak