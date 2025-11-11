لائوڈ سپیکر کے ذریعے سبزی فروخت کر نیوالا ریڑھی بان گرفتار
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )سائونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریڑھی پر اونچی آواز میں سپیکر چلانے پر لدھیوالہ پولیس نے سبزی فروش گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے ہردو پور سٹاپ پر ریڑھی پر اونچی آواز میں سپیکر لگا کر سبزی فروخت کرنیوالے عدنان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔
