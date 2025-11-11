صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:موٹر سائیکل سوار ڈاکوئوں نے محنت کش کو لوٹ لیا

  • جرم و سزا کی دنیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ اگوکی کے علاقہ مظفرپور روڈ پر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے مزدور سے 2ہزار 700روپے چھین لئے ، سرجیکل د کان پر کام کرنے والے 17 سالہ واجد شاہد سے مظفر پور روڈ پر سکول کے قریب موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے رقم چھین لی ، پولیس نے کارروائی شروع کردی۔

