سیالکوٹ:موٹر سائیکل سوار ڈاکوئوں نے محنت کش کو لوٹ لیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ اگوکی کے علاقہ مظفرپور روڈ پر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے مزدور سے 2ہزار 700روپے چھین لئے ، سرجیکل د کان پر کام کرنے والے 17 سالہ واجد شاہد سے مظفر پور روڈ پر سکول کے قریب موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے رقم چھین لی ، پولیس نے کارروائی شروع کردی۔
تھانہ اگوکی کے علاقہ مظفرپور روڈ پر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے مزدور سے 2ہزار 700روپے چھین لئے ، سرجیکل د کان پر کام کرنے والے 17 سالہ واجد شاہد سے مظفر پور روڈ پر سکول کے قریب موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے رقم چھین لی ، پولیس نے کارروائی شروع کردی۔