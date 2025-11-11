صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:گھر سے طلائی انگوٹھی اور رقم چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
تتلے عالی:گھر سے طلائی انگوٹھی اور رقم چوری

تتلے عالی(نامہ نگار )جاجوکی میں امجد فاروق کے گھر سے ایک لاکھ35ہزار روپے کی طلائی انگوٹھی،10ہزار روپے اور استری چوری ہو گئی،بڈھا گورائیہ میں شہزاد شوکت کے گودام سے 4لاکھ روپے کا سریا،گرل،دروازے چوری ہو گئے ،تنگ کلاں میں عبدالرحمن کی موٹر سائیکل نمبر ایل وائی یو1234 غلہ منڈی سے چوری ہو گئی ۔

جاجوکی میں امجد فاروق کے گھر سے ایک لاکھ35ہزار روپے کی طلائی انگوٹھی،10ہزار روپے اور استری چوری ہو گئی،بڈھا گورائیہ میں شہزاد شوکت کے گودام سے 4لاکھ روپے کا سریا،گرل،دروازے چوری ہو گئے ،تنگ کلاں میں عبدالرحمن کی موٹر سائیکل نمبر ایل وائی یو1234 غلہ منڈی سے چوری ہو گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

دہلی، لال قلعے کے قریب کار دھماکا،13 ہلاک 24زخمی

شامی صدر احمد الشرع کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات

امریکی سینیٹ سے حکومتی فنڈنگ کا معاہدہ منظور شٹ ڈاؤن ختم ہونیکی امید

انڈونیشیا :سہارتو قومی ہیرو قرار

ٹرمپ کی1 ارب ڈالر ہرجانہ کا مقدمہ دائر کرنیکی دھمکی،بی بی سی نے متنازعہ ایڈیٹنگ پر معافی مانگ لی

تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کیساتھ امن معاہدہ معطل کر دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak