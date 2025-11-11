تتلے عالی:گھر سے طلائی انگوٹھی اور رقم چوری
تتلے عالی(نامہ نگار )جاجوکی میں امجد فاروق کے گھر سے ایک لاکھ35ہزار روپے کی طلائی انگوٹھی،10ہزار روپے اور استری چوری ہو گئی،بڈھا گورائیہ میں شہزاد شوکت کے گودام سے 4لاکھ روپے کا سریا،گرل،دروازے چوری ہو گئے ،تنگ کلاں میں عبدالرحمن کی موٹر سائیکل نمبر ایل وائی یو1234 غلہ منڈی سے چوری ہو گئی ۔
جاجوکی میں امجد فاروق کے گھر سے ایک لاکھ35ہزار روپے کی طلائی انگوٹھی،10ہزار روپے اور استری چوری ہو گئی،بڈھا گورائیہ میں شہزاد شوکت کے گودام سے 4لاکھ روپے کا سریا،گرل،دروازے چوری ہو گئے ،تنگ کلاں میں عبدالرحمن کی موٹر سائیکل نمبر ایل وائی یو1234 غلہ منڈی سے چوری ہو گئی ۔