سمبڑیال :وارداتوں کے دوران شہری موٹر سائیکلوں اور رقم سے محروم

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری ،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری 3 موٹر سائیکلوں ، رقم اورموبائل فون سے محروم ہوگئے ۔موضع جیٹھی کے کے رہائشی عثمان یونس ،عثمان ، رندھیر باگڑیاں سے محمد بوٹا کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ۔

ملکھانوالہ نہر اپ چناب پرعذرا بی بی سے 2 ڈاکوئوں نے اسلحہ کے زورپر خاتون سے 15 ہزارروپے ، موبائل فون اور4گرام وزنی طلائی زیورات ،موضع بھوپالوالہ سے احمد مبین کا موبائل فون ،کوٹلی جوئیاں سے رضوان ریاض ،محمد آصف کے ڈیروں سے 3 بکرے 2لاکھ 50ہزارروپے نامعلوم چور چوری کرکے لے گئے ۔ 

 

