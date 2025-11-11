صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کالونی گیٹ کے قریب ڈاکوئوں نے موٹر سائیکل سوا ر کو لوٹ لیا

  • جرم و سزا کی دنیا
راہوالی (نامہ نگار)ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہو گئے ۔ منڈیالہ وڑائچ کا سمیر احمد رات 11بجے موٹر سائیکل پر گرڈ سٹیشن والے روڈ سے منڈیالہ وڑائچ آرہا تھا کہ ڈی سی کالونی مین گیٹ کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے 14ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا ۔ نا معلوم افراد نے کوٹ شاہاں کے عامرکا قیمتی کیمرا چوری کر لیا ۔

