صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5سالہ بچہ لاپتہ ‘جواں سالہ لڑکی اغوا

  • جرم و سزا کی دنیا
5سالہ بچہ لاپتہ ‘جواں سالہ لڑکی اغوا

قصور(نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ صدر قصور کے علاقہ نورشاہ ولی روڈ سے 5سالہ طلحہ ولد عبدالرزاق لاپتہ ہوگیا،جسکی تلاش جاری ہے جبکہ پتی درگاہ دھرما راجہ جنگ کے رہائشی سابق سب انسپکٹر اصغر علی نے پولیس تھانہ راجہ جنگ میں مقدمہ درج کروایا کہ میری 16سالہ نواسی کو نامعلوم ملزموں نے اغوا کرلیا ہے ۔

پولیس تھانہ صدر قصور کے علاقہ نورشاہ ولی روڈ سے 5سالہ طلحہ ولد عبدالرزاق لاپتہ ہوگیا،جسکی تلاش جاری ہے جبکہ پتی درگاہ دھرما راجہ جنگ کے رہائشی سابق سب انسپکٹر اصغر علی نے پولیس تھانہ راجہ جنگ میں مقدمہ درج کروایا کہ میری 16سالہ نواسی کو نامعلوم ملزموں نے اغوا کرلیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak