کامونکے :وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
گولبازار ،دولت پورہ ،بلال پارک ،موضع راجہ کے ،ایمن آباد میں وار داتیں

چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔گزشتہ روز گولبازار کے بلال احمد کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔دولت پورہ کے اللہ رکھا کے گھر سے بجلی کی موٹر چوری ہوگئی۔بلال پارک کے محمد ارشد کے گھر سے نامعلوم چور 50 ہزارروپے اور موبائل فون چوری کرکے لے گئے ۔محمد اشفاق کے گھر سے 30 ہزارروپے اور دو موبائل چوری ہوگئے ۔موضع راجہ کے محمدارشد کی موٹر سائیکل سادھوکی جی ٹی روڈ کے نزدیک سے نامعلوم چور لے گئے ۔نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ملک ارشد ریاض کے زیر تعمیر پلازہ سے نامعلوم چور 25 بوری سیمنٹ،بجلی کی تار و دیگرسامان چوری کرکے لے گئے ۔ایمن آباد سے رانا علی کی تین بکریاں جبکہ موضع صائب کی بیوہ شگفتہ کی گھر کے باہر سے 4بکریاں نامعلوم چور لے گئے ۔ 

 

