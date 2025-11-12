صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :اوباش نے گھر میں گھس کر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

  • جرم و سزا کی دنیا
کامونکے (نامہ نگار ) اوباش شخص نے گھر میں گھس کر شادی شدہ خاتون کو زبردستی جنسی درندگی کا نشانہ بنادیا۔بتایا گیا ہے کہ کوٹ بھٹہ کی (ث)گھر میں اکیلی تھی کہ گاؤں کا مبشر دیوار پھلانگ کر گھس گیا اور خاتون کواسلحہ کے زور پر جنسی ہوس کا نشانہ بنادیا۔ایمن آباد پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

