صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل ،زیر تعمیر مکان سے سامان چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
راہوالی:گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل ،زیر تعمیر مکان سے سامان چوری

راہوالی (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل اور زیر تعمیر مکان سے ہزاروں روپے کا سامان چوری ہو گیا ۔منڈیالہ وڑائچ مدینہ کالونی کے رہائشی ثاقب ریحان کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہو گئی ،

جندریا روڈ کی رہائشی شکیلہ ناز کے زیر تعمیر مکان سے نامعلوم چور 25ہزار روپے کاسامان موٹر پمپ ،وائرنگ تار و دیگر سامان چرا کر لے گئے ، نامعلوم چور جاوید اقبال ساکن محلہ چراغ پورہ کے گھر کے باہر لگا بجلی میٹر مالیتی دو ہزار روپے کا چرا کر لے گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

4ہزار میل دور بیٹھے ڈاکٹر کی مریض کی کامیاب سرجری

چھلکے والی مونگ پھلی کھانا دماغی افعال،یادداشت کیلئے بہتر

اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے

تھائی لینڈ کے جنگلات میں مکڑیوں کا خواجہ سرا دریافت

بیٹی کیلئے گھر جیسا کھانا ، والد کا یونیورسٹی کے باہر سٹال لگا لیا

بیماری کی چھٹی لینے والا ملازم بھاگ دوڑ کرنے پر برطرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak